علاقته معها بدأت بـ ” خفافة صينية ” .. معماري سوري يعشق الصين و يدرّس في إحدى جامعاتها ( فيديو )

عمل المعماري السوري يسار الخضور، واسمه الصيني “قاو لونغ”، في الصين لأكثر من سبع سنوات، ويشغل حاليا وظيفة أستاذ تصميم معماري وتخطيط في جامعة شمال الصين للتكنولوجيا.

وكان قاو لونغ قد ربطته علاقة قوية مع الصين منذ صغره، وهو يعشق الحياة فيها، وبالإضافة إلى تدريس فنون التصميم المعماري في الجامعة، يعمل على إعداد مشاريع معمار خاصة تجمع بين الحس الفني والواقع العلمي.

ويتمتع يسار بالحياة والعمل في العاصمة الصينية بكين، وعند سؤاله عن سبب اختيار الانتقال إلى الصين، قال: “الصين هي من اختارتني”.

المصدر : شبكة الصين