قيادية كردية : الحرب على عفرين تعني الحرب على سوريا .. و تركيا ستهزم في الشمال كما هزم ” داعش “

قيادية كردية : الحرب على عفرين تعني الحرب على سوريا .. و تركيا ستهزم في الشمال كما هزم ” داعش “

قالت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية للمجلس التأسيسي في فدرالية شمال سوريا (الجناح السياسي لقسد)، فوزة يوسف، أن الحرب على عفرين تعني الحرب على كل سوريا.

وذكرت يوسف، الخميس، بحسب ما نقلت عنها وكالة “هاوار” الكردية، أن “تركيا ستهزم كما هُزم داعش في الشمال السوري”.

وأضافت: “سياسة تركيا منذ بداية الحراك الشعبي في المنطقة لم تكن يوماً لصالح الاستقرار في سوريا واستتباب الأمن، وتركيا هي من الدول الأساسية التي ساهمت في تعميق الحرب في سوريا وتعقيد حل الأزمة”.

وأشارت إلى أنه “إذا كانت هناك أي هجمة على عفرين لن تكون تداعيات الهجمة محصورة في عفرين بل ستعم كل أرجاء سوريا، وجميع المفاوضات التي يتكلمون عنها في سوتشي أو جنيف وغيرها ستكون مهزومة من الآن، لأن الحرب على عفرين تعني الحرب على كل سوريا”.

وأضافت أن “عفرين لا تشبه إدلب ولا جرابلس ولن تكون وحدها في التصدي لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته بل كل الشمال السوري سيسانده عسكرياً ومعنوياً، والمقاومة التي أبداها الشعب في كوباني ستكون أقوى في عفرين إذا ما تم الهجوم عليها .. نحن اليوم أقوى بكثير مما كنا عليه أيام مقاومة كوباني, اليوم نمتلك قاعدة سياسية وعسكرية ضخمة”.