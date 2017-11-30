قيادية كردية : الحرب على عفرين تعني الحرب على سوريا .. و تركيا ستهزم في الشمال كما هزم ” داعش “

30 نوفمبر، 2017
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قالت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية للمجلس التأسيسي في فدرالية شمال سوريا (الجناح السياسي لقسد)، فوزة يوسف، أن الحرب على عفرين تعني الحرب على كل سوريا.

وذكرت يوسف، الخميس، بحسب ما نقلت عنها وكالة “هاوار” الكردية، أن “تركيا ستهزم كما هُزم داعش في الشمال السوري”.

وأضافت: “سياسة تركيا منذ بداية الحراك الشعبي في المنطقة لم تكن يوماً لصالح الاستقرار في سوريا واستتباب الأمن، وتركيا هي من الدول الأساسية التي ساهمت في تعميق الحرب في سوريا وتعقيد حل الأزمة”.

وأشارت إلى أنه “إذا كانت هناك أي هجمة على عفرين لن تكون تداعيات الهجمة محصورة في عفرين بل ستعم كل أرجاء سوريا، وجميع المفاوضات التي يتكلمون عنها في سوتشي أو جنيف وغيرها ستكون مهزومة من الآن، لأن الحرب على عفرين تعني الحرب على كل سوريا”.

وأضافت أن “عفرين لا تشبه إدلب ولا جرابلس ولن تكون وحدها في التصدي لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته بل كل الشمال السوري سيسانده عسكرياً ومعنوياً، والمقاومة التي أبداها الشعب في كوباني ستكون أقوى في عفرين إذا ما تم الهجوم عليها .. نحن اليوم أقوى بكثير مما كنا عليه أيام مقاومة كوباني, اليوم نمتلك قاعدة سياسية وعسكرية ضخمة”.

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6 آراء على “قيادية كردية : الحرب على عفرين تعني الحرب على سوريا .. و تركيا ستهزم في الشمال كما هزم ” داعش “”

  1. لا ليست حربا على كل سورية، بل حرب على مجموعة رخيصة من المرتزقة ارتمت في كل حضن بغية الحصول على الثروات باسم وهم مصطنع يدعى الدولة الكردية.
    يداكم أوكتا و فوكم نفخ، فلتحصدوا ما زرعتم من كره و خيانة في المنطقة.

    قيل لكم بأن رفع العلمين الأمريكي و الصهيوني لن ينفعكم شيئا، و أصررتم على المضي في غيكم.

    هل سيعقل الأكراد الدرس أم سيبقون يسقطون في نفس الفخ المرة تلو المرة…. شخصيا لا أعتقد.

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  3. الحرب في عفرين ليست حرب على كل سوريا ولا تحاولي لصق قضيتكم بسوريا كلها أنتم عار سوريا ولابد لسوريا ولغيرها استئصال شأفتكم منها بأسرع وقت ممكن ياصرامي أمريكا وبني صهيون.

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  5. يلا بلا حكي فاضي صاروا يفهموا بالسياسة ياخونة وبعدين انتي تكلمي عن جماعتك هلبئ صرتوا تعملوا حالكم سوريين لما صارت تركيا تهددكم باقتحام عفرين بعدين شو بتطلعوا انتو الدولة التركية والسورية شوية ميليشيا ت ومرتزقة وماسمعنا شي بالتاريخ اسموا حضارة او دولة كردية خدعتكم الدول الكبرى واستخدمتكم وانتو عابتخدعو نفسكم

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  6. اسكتي يا هبلة
    ليش كوباني شو بتفرق عن باقي الاراضي الكردية يلي اخدها داعش .
    في المنطقة المتبقية من كوباني قرر العالم يساعدكم كأكراد .
    حاليا الموضوع اختلف . انتوا كنتوا حجرة شطرنج والدور تبعها انتهى .
    عاجلا ام اجلا الى مزبلة التاريخ
    واستخدموا عربات الهمبفي الامريكية الجديدة في الهروب الى كردستان العراق .

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