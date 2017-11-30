وكالة روسية : ” الصين تنوي إرسال نمور سيبيريا و نمور الليل إلى سوريا ” !

30 نوفمبر، 2017
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قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية إن الصين تنوي إرسال وحدات من قواتها الخاصة إلى سوريا.

وذكرت الوكالة، أول أمس الثلاثاء، أن الأسبوع الماضي “شهد مباحثات سورية صينية مهمة، حيث أشاد وزير خارجية الصين وانغ يي خلال لقائه ببثينة شعبان مستشارة بشار الأسد، بالجهود السورية في محاربة الإرهابيين من تنظيم حركة تركستان الشرقية الإسلامية”.

وبحثت شعبان مع مسؤولين عسكريين صينيين “مشاركة قوات خاصة صينية في محاربة الإرهابيين من حركة تركستان الشرقية الإسلامية الذين رصدت القوات السورية وجودهم في ريف دمشق”، وفق ما أوردت الوكالة.

وأضافت الأخيرة أن “وزارة الدفاع الصينية تنوي إرسال وحدتين معروفتين باسم نمور سيبيريا ونمور الليل من قوات العمليات الخاصة إلى سوريا “لمحاربة الإرهابيين من حركة تركستان الشرقية الإسلامية”.

متابعات

قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية، الخميس، إن “وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تابعة للقوات المسلحة الصينية (نمر الليل المظلم) وصلت إلى طرطوس”، وقالت إن الوكالة إن وسائل إعلام (لم تسمها) نقلت هذه الأنباء عن مصادر في سوريا.

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5 آراء على “وكالة روسية : ” الصين تنوي إرسال نمور سيبيريا و نمور الليل إلى سوريا ” !”

  1. اي من الاول بدكم عزيمة لاتجو اهلا بالاشقاء والاخوة الصنيين من يوم يومنا لحنا وانتو اخوة

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  4. والله اول مرة اسمع بمنظمة اسمها حركة تركستان الشرقية الإسلامية عجيب أمور غريب قضية

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  5. في سؤالين بيخطرو ببالي هلأ :
    السؤال الأول : هلأ باعتبار انو تركيا تركت حلف الولايات المتحدة وصارت بحلف روسيا, هل هذا يعني انو تركيا اصبحت بمحور الخير (من وجهة نظر النظام) ؟
    السؤال الثاني : اذا بشار الأسد ترك السلطة, و (المعارضة) الحالية المدعومة من السعودية استلمت السلطة, هل رح تعتبر اسرائيل عدو ام بلد شقيق (باعتبار الأطراف السعودية عم تشرعن العلاقات مع اسرائيل) ؟

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