وزير الدفاع الإسرائيلي : ” لا يوجد جنود إيرانيون في سوريا ” !

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الثلاثاء إن هناك مستشارين عسكريين إيرانيين على الأرض في سوريا، ولكن لا يوجد هناك جنود إيرانيون.

وتأتي تصريحات ليبرمان بعد تحذيرات متكررة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو في الأسابيع الأخيرة من أن الإيرانيين يقومون بوضع موطئ قدم عسكري لهم في هذا البلد.

وقال ليبرمان لموقع “واينت” الإخباري، بحسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل: “صحيح أن هناك بعض المستشارين والخبراء الإيرانيين في سوريا، ولكن لا توجد هناك قوة عسكرية إيرانية على الأراضي السورية”.

وأضاف ليبرمان، الذي يقف على رأس حزب “إسرائيل بيتنا”، إن الإستراتيجية الإيرانية هي تطوير وكلاء لها في المنطقة مثل “حزب الله” في لبنان والمتمردين الحوثيين الشيعة في اليمن.

وأكد على أن “لديهم نفس الخطط في سوريا، إنشاء شتى أنواع الميليشيات الشيعية المكونة من مرتزقة يأتون بهم من العراق وأفغانستان وباكستان. لن نسمح بأن يكون لإيران قاعدة في سوريا”.

وتابع وزير الدفاع بالقول “يدرك جميع اللاعبين في المنطقة أننا القوة الأقوى في المنطقة. إسرائيل هي قوة إقليمية”.