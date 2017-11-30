وكالة روسية : ” الصين تنوي إرسال نمور سيبيريا و نمور الليل لمقاتلة التركستان في دمشق ” !

وكالة روسية : ” الصين تنوي إرسال نمور سيبيريا و نمور الليل لمقاتلة التركستان في دمشق ” !

قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية إن الصين تنوي إرسال وحدات من قواتها الخاصة إلى سوريا.

وذكرت الوكالة، أول أمس الثلاثاء، أن الأسبوع الماضي “شهد مباحثات سورية صينية مهمة، حيث أشاد وزير خارجية الصين وانغ يي خلال لقائه ببثينة شعبان مستشارة بشار الأسد، بالجهود السورية في محاربة الإرهابيين من تنظيم حركة تركستان الشرقية الإسلامية”.

وبحثت شعبان مع مسؤولين عسكريين صينيين “مشاركة قوات خاصة صينية في محاربة الإرهابيين من حركة تركستان الشرقية الإسلامية الذين رصدت القوات السورية وجودهم في ريف دمشق”، وفق ما أوردت الوكالة.

وأضافت الأخيرة أن “وزارة الدفاع الصينية تنوي إرسال وحدتين معروفتين باسم نمور سيبيريا ونمور الليل من قوات العمليات الخاصة إلى سوريا “لمحاربة الإرهابيين من حركة تركستان الشرقية الإسلامية”.