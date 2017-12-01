ألمانيا : نتائج كارثية لـ ” كفالة اللاجئين ” .. مبالغ ضخمة مطلوبة من الكفلاء و لا خيار آخر لمكتب العمل !

ألمانيا : نتائج كارثية لـ ” كفالة اللاجئين ” .. مبالغ ضخمة مطلوبة من الكفلاء و لا خيار آخر لمكتب العمل !

طالب مكتب العمل (جوب سنتر) العديد من الألمان بدفع مستحقات كبيرة، ترتبت عليهم جراء كفالتهم للعديد من اللاجئين.

صحيفة “لايبزغر فولكس تسايتونغ” الألمانية، قالت، الثلاثاء (28/11)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن مكتب العمل طالب أكثر من 40 شخصاً في مدينة فولفسبورغ فقط بدفع مبالغ مالية كبيرة، بسبب كفالتهم لاجئين، لجلبهم إلى ألمانيا.

وقالت إن أحد الأشخاص الذي عمل على جلب عائلة سورية عام 2014 من سوريا، وكانت نيته المساعدة فقط، إن مكتب العمل طالبه بدفع مبلغ 5 آلاف يورو، حيث أنه وقع على كفالة، ظناً منه أنها تشمل فقط الفترة التي تسبق تقديم العائلة لطلب اللجوء.

لكن المحكمة الإدارية الاتحادية حكمت أول هذا العام، بأن الكفالة تمتد لما بعد ذلك، لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وخمس سنوات على الأكثر، وقال الرجل: “لم يكن يتوجب علي فعل ذلك”.

وتمت، بحسب الصحيفة، مطالبة شخص آخر بدفع مبلغ تجاوز 700 ألف يورو لكفالته 31 قريباً له.

أكثر حالات الكفالات كانت في ولاية شمال الراين بـ 8708 حالة، تليها ولاية سكسونيا السفلى، حيث استفاد منها في تلك الولاية 5235 شخصاً حتى تشرين الأول 2017، في حين لم تسجل أية حالة كفالة في ولاية بافاريا.

وقالت “أنيا شمايدكه”، المتحدثة باسم وكالة العمل في ولاية سكسونيا السفلى: “نحن نتفهم انتقاد المتضررين، لكن مكتب العمل ليس لديه خيار آخر”، فيما لا يبدو أن هناك حل للمشكلة على المدى القريب.

وصرح “كاي فيبر”، من مركز استشارة اللاجئين، أن عدد المتضررين سيتصاعد، وقال: “القطار بدأ الآن بالتحرك، ولا نعرف كم ييلغ طوله”، مطالباً بوضع صندوق دعم لمساعدة أولئك الأشخاص، في الوقت الذي لم ينتقد فيه التشكيلات القانونية.

وقا “أولريش فاترمان”، المتحدث باسم الكتلة النيابية للحزب الإشتراكي الديمواقراطي للشؤون الداخلية، “يجب إيجاد حل للمشكلة”، لكن لم يصرح عن آلية وشكل الحل.