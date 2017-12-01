السعودية : السلطات تذكّر بـ 19 مهنة ممنوعة على المقيمين بعد ” سعودتها “

جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية التأكيد على قائمة لـ19 مهنة يمنع أن يزاولها غير السعوديين، بعد أن أصبحت “مسعودة” بنسبة 100%.

وجاء ذلك في معرض رد خدمة العملاء التابعة لوزارة العمل على سؤال وجهه أحد المقيمين للوزارة، حيث سأل ما إذا كانت مهنة “أخصائي عقود” قد تم إدراجها ضمن المهن التي تمت سعودتها أم ما زالت هناك تأشيرات يتم إصدارها بهذا المسمى الوظيفي؟

ليأتي الرد (المهن المسعودة) كما يلي بحسب صحيفة الرياض:

كبير إداريين موارد بشرية.

مدير شؤون الموظفين.

مدير شؤون عمل وعمال.

مدير علاقات الأفراد.

اختصاصي شؤون الأفراد.

كاتب شؤون الأفراد.

كاتب توظيف.

كاتب شؤون موظفين.

كاتب دوام.

كاتب استقبال عام.

كاتب استقبال فندقي.

كاتب استقبال مرضي.

كاتب شكاوى.

أمين صندوق.

حارس أمن خاص.

مسؤول علاقات حكومية.

ناسخ أو مصلح مفاتيح.

مخلص جمركي.

العاملات في محلات المستلزمات النسائية.