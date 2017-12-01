تنتظر ” الضوء الأخضر ” ممن يقتلهم .. الأمم المتحدة تسعى لإجلاء طبي عاجل للمئات من الغوطة الشرقية

دعا مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا القوى العالمية الخميس للمساعدة في ترتيب إجلاء 500 شخص بينهم 167 طفلاً من الغوطة الشرقية المحاصرة، قائلاً إن الوضع هناك أصبح “حالة طوارئ إنسانية”.

وأضاف يان إيجلاند أن تسعة أطفال لاقوا حتفهم بالفعل في الأسابيع القليلة الأخيرة فيما تنتظر المنظمة الدولية الضوء الأخضر من سلطات النظام لإجلاء المرضى والجرحى إلى مستشفيات على بعد 45 دقيقة بالسيارة في العاصمة.

وتابع خلال إفادة صحفية في جنيف: “لا توجد منطقة عدم تصعيد. لا يوجد سوى تصعيد في منطقة عدم التصعيد هذه. نحتاج لهدوء مستدام حتى نتمكن من إطعام 400 ألف شخص يمثلون الآن دون شك حالة طوارئ إنسانية”.