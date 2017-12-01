دي ميستورا يواصل بيع الوهم : مددنا جنيف و هذه الجولة غير اعتيادية و مهنية و جدية .. و لم نناقش مسألة الرئاسة

دي ميستورا يواصل بيع الوهم : مددنا جنيف و هذه الجولة غير اعتيادية و مهنية و جدية .. و لم نناقش مسألة الرئاسة

أعلن الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الخميس تمديد الجولة الراهنة من المفاوضات السورية حتى منتصف ديسمبر ، لافتاً إلى أن مسألة الرئاسة لم تثر خلال النقاشات.

وقال دي ميستورا في مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس في مقر الأمم المتحدة في جنيف “نخطط لأن تستمر هذه الجولة حتى الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر” على أن تتضمن استراحة يمكن للوفود السفر خلالها بدءاً من السبت على أن تُستأنف المحادثات الثلاثاء.

وأعتبر دي ميستورا أن جولة المحادثات وهي الثامنة ، “ليست اعتيادية” منوهاً بـ”المناخ المهني والجدي” للنقاشات التي انطلقت الثلاثاء مقارنة مع الجولات السابقة.

وفي ما يتعلق بمضمون النقاشات مع الوفدين، أوضح دي ميستورا أن “مسألة الرئاسة لم تناقش” في إشارة إلى بشار الأسد الذي تطالب المعارضة بتنحيه، وأوضح أن البحث يتناول ورقة من 12 بنداً سبق أن قدمها للوفدين في جولات سابقة حول مبادئ عامة تتعلق بالرؤية لمستقبل سوريا

وتركز الجولة الراهنة وفق دي ميستورا على آليات صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة مع “التأكيد على عدم وجود شروط مسبقة”.

وقال دي ميستورا “أجرينا اليوم وللمرة الأولى اجتماعات عن قرب ومتوازية بين الطرفين” لافتاً إلى أنه تنقل بشكل مكوكي بين القاعتين “اللتين تفصلهما خمسة أمتار”، وكان دي ميستورا يأمل في أن يتمكن خلال هذه الجولة من اطلاق مفاوضات مباشرة بين الطرفين للمرة الأولى. ورداً على سؤال حول تعذر ذلك، أجاب “لنكن صريحين، التواصل المباشر هو دائماً جيد ولكن الأهم أن نكون قادرين على تبادل الآراء”. (AFP)