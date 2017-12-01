لم تبتسم للعرب .. نتائج قرعة كأس العالم ” روسيا 2018 “

1 ديسمبر، 2017
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أوقعت قرعة كأس العالم روسيا 2018 منتخبي تونس والمغرب في مجموعتين ناريتين، فيما وقع منتخبا مصر والسعودية في مجموعة واحدة.

وجاء المنتخب المصري والسعودي، في المجموعة الأولى، مع روسيا وأورغواي.

أما المنتخب المغربي فجاء في المجموعة الثانية، إلى جانب البرتغال، وإسبانيا، وإيران.

وجاء المنتخب التونسي في مجموعة نارية، وهي السابعة إلى جانب بلجيكا، وإنجلترا، وبنما.

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4 آراء على “لم تبتسم للعرب .. نتائج قرعة كأس العالم ” روسيا 2018 “”

  1. لا يوجد شيء اسمه مجموعة غير نارية في كأس العالم.. الا في حال وقع منتخبين عربيين فيها.

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  4. بحفض القرد يلي ينتعهم وينتع منتخبات فاشله دفعت الدول العربيه ملايين الدولارات على مدربين وشعبهم جائع ودولهم تشحد…

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