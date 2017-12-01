مجلس الأمن الروسي : استعدادات لسحب قوات روسية من سوريا

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن التحضير جار لسحب قوات روسية من سوريا، وأنه سيتم بمجرد تحقيق الجاهزية لذلك.

وقال باتروشيف ردا على سؤال حول موعد سحب قوات من سوريا: “عند الجاهزية، التحضير جار بالفعل”.

وكان الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، قد أعلن في قوت سابق، أنه قد يتم تقليص القوات الروسية في سوريا بشكل ملموس حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح غيراسيموف أن هناك عددا قليلا جدا من المهام العسكرية المتبقية وبطبيعة الحال، سيتخذ هذا القرار القائد الأعلى” للقوات المسلحة. (RT)