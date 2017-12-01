وزير سياحة بشار الأسد يكشف عن مرابح نظامه من ” السياحة الدينية ” منذ بداية 2017

كشف بشر يازجي، وزير سياحة بشار الأسد، أن عدد الليالي الفندقية في سورية وصل إلى نحو 3 ملايين ليلة، منذ بداية العام، أكثر من 800 ألف منها، للسياحة الدينية.

وفي تصريحات لصحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، قال يزجي إن عائدات الشركة السورية للنقل والسياحة بلغ 300 ألف دولار، بمعدل 150 مليون ليرة سورية، من السياحة الدينية هذا العام، مقارنة مع 50 مليون ليرة خلال العام الماضي.

وكشف يازجي خلال اجتماعه مع رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة السورية للفنادق، ومديري فندقي سفير حمص والفراديس، العائدة ملكيتهم للشركة، أن فندق سفير حمص، لم يتقدم أحد لاستثماره وفشلت العروض المقدمة، مشيراً لضرورة تحقيق المصلحة لخزينة الدولة ومجلس مدينة حمص.

وأكد يازجي على عدم رضاه عن أداء وأرباح فندق الفراديس، مضيفاً أنه تم منح تصنيف الـ4 نجوم للفندق، ولكن النتائج كانت مخيبة جداً وهناك تردٍ كبير في أعمال وخدمات الفندق، مع طرح عودة الفندق لتصنيف النجمتين، علماً بأن فنادق السياحة تربح 100 إلى 200 مليون في الشهر.

وقال يازجي: “لن نقبل بعد اليوم بإدارات جامدة، ونحن جاهزون لأي دعم وتسهيلات”.