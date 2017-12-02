أصبحت تشبه ” الزومبي ” .. إيرانية تخضع لـ 50 عملية جراحية لتشبه النجمة أنجلينا جولي ( صور )

حاولت فتاة إيرانية أن تتحول إلى نسخة من الممثلة الأميركية الشهيرة، #أنجلينا_جولي ، ولكنها أخطأت الطريق، وتحولت إلى ما يشبه “الزومبي”.

وخضعت سحر طبر (19 عاما)، لحوالي 50 عملية تجميل، و خسرت 50 كيلو غراما من وزنها، وكشفت أنها خضعت لريجيم قاسٍ على مدى أشهر لتثبيت وزنها عند 40 كيلوغراما.

والفتاة الإيرانية من عشاق “جولي”، وأكدت أنها ستفعل أي شيء حتى تكون شبيهة بالنجمة، ولم تقف محاولات طبر عند هذا الحد، ولكنها جاءت بكارثة بعد أن تحولت إلى ما يشبه ملامح جثة.

صور ومقاطع الفيديو الخاصة بالفتاة الإيرانية تلقت الكثير من الانتقادات على موقع “إنستغرام”، وتجاوز عدد متابعيها 296 ألفا، الملامح الجديدة التي تمخضت عنها الجراحات جعلت الفتاة شبيهة للغاية بشخصية كرتونية شهيرة تدعى “العروس الميتة”.