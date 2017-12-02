أورغواي : رجل غيور يضرب زوجته عن كل إعجاب على ” فيس بوك ” !

ستخضع سيدة في #الأورغواي لعملية جراحية لإعادة بناء وجهها، بعد أن تعرضت للضرب المبرح على يد زوجها، بسبب الإعجابات التي تلقتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتمكنت الشرطة في الأسبوع الماضي، من إنقاذ أدولفينا كاميلي أورتيغوزا (21 عاماً)، بعد أن احتجزها زوجها بيدرو هيربيرتو غالينو (32 عاماً) في المنزل، واعتاد على ضربها بشكل يومي، وكان وجهها مشوهاً بالكامل، لدى عثور الشرطة عليها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقال محامي أدولفينا، إن الزوج كان يهاجم زوجته ويضربها بعنف، في كل مرة تتلقى إعجاباً على الصور التي تنشرها على فيس بوك، وكان يضربها في كل مرة يتفاعل فيها أحد أصدقائها مع منشورتها على الموقع، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، ولم يكتف بيدرو بذلك، بل استطاع أن يسيطر على صفحة زوجته في فيس بوك بالكامل، وبدأ ينشر صورها، ومن ثم يقوم بلكمها وركلها، عن كل إعجاب على هذه الصور. مما جعل الرعب يسيطر على أدولفينا، مع كل إشعار تتلقاه من فيس بوك.

ولم يكن أصدقاء أدولفينا على فيس بوك على علم بأن كل تفاعل مع منشوراتها، سيعرضها للضرب المبرح. وكان الزوج يضع قماشة في فمها، حتى يمنعها من الصراخ خلال ضربها.

ولم تنج أدولفينا من هذا الجحيم، إلا عندما اضطر والد الزوج، للجوء إلى الشرطة، بعد أن كاد آخر هجوم تعرضت له أن يتسبب بمقتلها. وتم القبض على الزوج، ووجهت له الشرطة تهمة الشروع بالقتل، وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاماً، في حال ثبوت التهم الموجهة ضده.