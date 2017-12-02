الادعاء العام الهولندي يكشف عن المادة التي قتلت مجرم الحرب الكرواتي

الادعاء العام الهولندي يكشف عن المادة التي قتلت مجرم الحرب الكرواتي

أعلن مكتب الادعاء العام الهولندي الجمعة أن سلوبودان برالياك القائد العسكري السابق لكروات البوسنة الذي ادين بارتكاب جرائم حرب قد توفي جراء فشل في وظائف القلب بعد تجرعه مادة سيانيد البوتاسيوم، وذلك بعد يومين على انتحاره في قاعة المحكمة أمام قضاة الأمم المتحدة.

وقال بيان صادر عن المكتب “النتائج الأولية لفحص السموم أظهرت وجود تركيز لمادة سيانيد البوتاسيوم في دم السيد برالياك”.

واضاف البيان “وهذا أدى إلى فشل القلب، الذي يشار اليه بأنه السبب المشتبه به للوفاة”.

واعلنت النتائج الاولية بعد إجراء تشريح لجثة القائد العسكري البالغ 72 عاما، والذي شاهد العالم في بث مباسر وقائع الفصل الأخير من حياته.

واتخذت محاكمة برالياك أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة الاربعاء منحى دراميا حين قام المتهم بتجرع السم خلال تثبيت الحكم بحقه ما أدى إلى وفاته لاحقا وسط ذهول الحاضرين.

واستمع برالياك لقرار القضاة تثبيت الحكم بالسجن 20 عاما الصادر بحقه قبل أن يهتف “برالياك ليس مجرما، ارفض حكمكم” ويخرج من جيبه قارورة ويتناول محتواها الذي أعلن محاميه أنه سم.

وهو يبقى بطلا بالنسبة إلى العديد من الكروات بالرغم من إدانته بارتكاب جرائم حرب خلال حرب البوسنة عام 1990.

وعمل برالياك في السينما والمسرح قبل التحاقه بالعسكرية، وقد عرض تلفزيون كرواتيا الرسمي الجمعة اخد افلامه واعلن عنه على موقعه الالكتروني بعبارة “في ذكرى…سلوبودان برالياك”.

وحضر خبيران كرواتيان عملية التشريح التي جرت في المعهد الجنائي الهولندي في لاهاي.

وافادت المدعية مارلين فيكينشير لفرانس برس أن التشريح انتهى، لكنها قالت “ما زلنا بانتظار النتائج النهائية”.

ولم يكن باستطاعتها تأكيد ان كانت جثته ما زالت في الوحدة الجنائية أو ما هي الاجراءات التي ستتخذ وان كانت ستسلم إلى عائلته.

ويبقى اللغز المحير طريقة حصول برالياك على قارورة السم وتناوله امام المحكمة حيث الإجراءات الأمنية مشددة إلى حد كبير. (AFP)