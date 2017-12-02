السعودية : مسؤول يرد على ” مزاعم إلغاء حد الردة “

نفت السعودية، السبت، اعتزامها إلغاء حد الردة (الرجوع عن الدين الإسلامي وعقوبته الإعدام).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول (لم تذكر اسمه)، قوله إن “المزاعم التي يحاول البعض نشرها بحسن أو بسوء نية، بأن السعودية ستقوم بإلغاء حد الردة كاذبة وغير صحيحة جملة وتفصيلا”.

وأوضح المصدر أن “هذه المزاعم الواهية يكذبها النظام الأساسي للحكم وما جرت عليه هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها”.

وأكد أن “النيابة العامة شرعت في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه من قاموا بترويج هذه الأكاذيب المخالفة لدستور هذه البلاد”.

وشدد المصدر على أن “هذا الموضوع محسوم وغير قابل للنقاش إطلاقا في المملكة”.

وجاء النفي السعودي بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة إن الدولة تتجه لإسقاط حد الردة.

وجاءت تلك الشائعات في أعقاب طرح “مركز الحرب الفكرية” التابع لوزارة الدفاع السعودية، في حسابه على “تويتر” آراء حول الجدل الفقهي “قديما وحديثا” حول عقوبة المرتد. (ANADOLU)