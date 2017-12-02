بالفيديو .. المغنية اللبنانية أمل حجازي تنشر أنشودتها الأولى بعد ارتداء الحجاب

نشرت الفنانة #أمل_حجازي في صفحتها بـموقع “فايسبوك”، فيديواً لأنشودة جديدة لها حملت طابعا دينياً.

وأصدرت حجازي الأنشودة تزامنا مع حلول عيد المولد النبوي، وشاركها في أدائها الفنان حسام الصعبي الذي رافقها على البيانو.

ولاقت الأنشودة تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل، اذ اعتبرها البعض بمثابة “مفاجأة لم تكن متوقعة”، فيما أثنى كثيرون على أداء حجازي وطلبوا منها الاستمرار في هذا الخط الديني الذي يبدو انها باشرته بعد ارتدائها الحجاب.

وفي هذا السياق، كتبت حجازي تعليقا على مقطع الفيديو: “مبارك علينا وعليكم ولادة سيد الخلق النبي محمد، رقّت عيناي شوقاً”.