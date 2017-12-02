بوتين يعد بـ “حفل رياضي كبير” في نهائيات كأس العالم

وعد الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين بـ “حفل رياضي كبير” في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها بلاده بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو، الجمعة في موسكو خلال عملية سحب قرعة العرس العالمي.

وقال بوتين في كلمة القاها في قصر الكرملين الى جانب رئيس الاتحاد الدولي للعبة جاني إنفانتينو “إن بلادنا تنتظر بفارغ الصبر البطولة وتعتزم تنظيمها على اعلى مستوى”، مضيفا: “سنفعل كل شيء لجعلها حفلا رياضيا كبيرا”.

وختم قائلا “أدعو جميع المشجعين الى روسيا، الموعد في 2018!”.

ويمثل حفل سحب قرعة المونديال بالنسبة الى روسيا، بداية السباق النهائي للتغلب على بعض العقبات الرئيسية قبل أقل من 200 يوم على انطلاق العرس العالمي، أبرزها الخدمات اللوجستية ومكافحة الشغب والعنصرية، والتهديدات الأمنية.

وبعد أربع سنوات على تنظيم أغلى ألعاب أولمبية في التاريخ في سوتشي، خصصت روسيا ميزانية تناهز 11,5 مليار دولار لبناء ملاعب جديدة وبنية تحتية فندقية. ( AFP )