تركيا : محاكمة شاب تركي أثنى على جريمة وحشية ارتكبت بحق امرأة سورية حامل

اعتقلت الشرطة التركية، شاباً تركياً في العشرين من عمره، بتهمة “التحريض على الكراهية والعداء”، و”الثناء على الجريمة”، وذلك عقب ثنائه على وحشية قتلة المرأة السورية الحامل، قبل خمسة أشهر بمدينة سكاريا.

صحيفة “حرييت” التركية قالت، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، ن التركي (بيرات – ي . 20 عاماً) نشر تعليقاً عبر حسابه على موقع “انستغرام”، مثنياً فيه على وحشية القتلة بقوله: “فعلوها بأجمل شكل ممكن، طريقة موت مثالية للسوريين”.

وأضافت الصحيفة أن تعليق “بيرات” انتشر عبر مواقع تركية مختلفة على شبكة الانترنت، كما أرسل أحدهم إلى مديرية الأمن العام بالعاصمة أنقرة، عبر البريد الالكتروني، صورة لتعليق بيرات، طالباً منهم اتخاذ الإجراءات المناسبة بالقول: “أصبحت الجرائم تحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أتمنى ألا نبقى صامتين أمام هؤلاء الساديين”.

وبعد اعتقاله، اتهم بيرات بالتحريض على الكراهية والعداء والثناء على الجريمة، وهي جرائم يعاقب عليها القانون التركي بالسجن 5 سنوات.

وبرر بيرات تعليقه بالقول: “لم أكن أعلم أن ما قامت به هو جريمة أعقاب عليها”.

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