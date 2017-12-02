روحاني : نرغب بأفضل العلاقات مع العالم الإسلامي والعربي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده ترغب بأفضل العلاقات مع الدول الإسلامية والعربية؛ مشيراً إلى أن شن الحروب ودعم الإرهاب لا يعزز نفوذ أي دولة.

جاء ذلك في كلمة القاها الرئيس روحاني أمام أهالي محافظة سيستان وبلوتشستان جنوب شرقي إيران صباح السبت؛ بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء .

وأضاف قائلاً: “لا نريد أن تكون هناك مسافة بيننا وبين الدول، كما لا نريد أن تكون علاقتنا مع الدول الإسلامية غير وديّة، ولا نريد أن تكون هناك مسافة بين إيران والعالم العربي”.

ولفت الرئيس روحاني إلى أنه، “في بعض الدول المجاورة، تدور حرب بين الأمراء، ويقصفون جيرانهم منذ 3 سنوات، وقدّموا المساعدات لداعش على مدى سنوات لكي يصبح لديهم بما يعرف بالنفوذ في المنطقة”، دون ذكر هذه الدول بالإسم. (DPA)