روحاني : نرغب بأفضل العلاقات مع العالم الإسلامي والعربي

2 ديسمبر، 2017
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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده ترغب بأفضل العلاقات مع الدول الإسلامية والعربية؛ مشيراً إلى أن شن الحروب ودعم الإرهاب لا يعزز نفوذ أي دولة.

جاء ذلك في كلمة القاها الرئيس روحاني أمام أهالي محافظة سيستان وبلوتشستان جنوب شرقي إيران صباح السبت؛ بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء .

وأضاف قائلاً: “لا نريد أن تكون هناك مسافة بيننا وبين الدول، كما لا نريد أن تكون علاقتنا مع الدول الإسلامية غير وديّة، ولا نريد أن تكون هناك مسافة بين إيران والعالم العربي”.

ولفت الرئيس روحاني إلى أنه، “في بعض الدول المجاورة، تدور حرب بين الأمراء، ويقصفون جيرانهم منذ 3 سنوات، وقدّموا المساعدات لداعش على مدى سنوات لكي يصبح لديهم بما يعرف بالنفوذ في المنطقة”، دون ذكر هذه الدول بالإسم. (DPA)

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8 آراء على “روحاني : نرغب بأفضل العلاقات مع العالم الإسلامي والعربي”

  2. كاذب أفاك لم تصدق بكلمة. إيران المجوسية لم و لن تعتبر العرب المسلمين يوما ما كأصدقاء و على مدار التاريخ ساعد الفرس كل عدو ضد العرب و المسلمين و الى يومنا هذا كل القتل و الدمار في البلاد الاسلامية سببه ايران القذرة التي دمرت و هجرت مئات الالاف من العرب السنة من العراق و سوريا و افسدت لبنان و اليمن. ايران بلد يستحق الدمار و أتمنى أن نرى ظلمهم يرتد إليهم

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  3. #فيديو: بعد 10 سنوات من الزيارة السرية لرجل أعمال يهودي كندي, عام 2007, كان له دور في اغتيال محمود المبحوح، أرسله أولمرت إلى دمشق للقاء المجرم بشار الأسد, يكشف ما حدث في الاجتماع الذي استمر ساعتين ونصف, وفيه يعرض له الأسد منافع اسرائيل من الصلح مع سوريا .. ويأتي بعد ذلك عبر ماكينته الإعلامية لكي يغسل ادمغة السوريين بدجل الممانعة والمقاومة والعروبة

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  5. اوقف جرائمك وقتلك لأطفال سورية وتسريد 10 مليون من أهلها أيها المجرم الدجال.

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  6. والعالمين العربي والاسلامي بدهم تحلوا عنو وتلتهوا بشعبكم يلي صار تحت خط الفقر بمراحل – حلوا عنا – انتم مقرفين

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