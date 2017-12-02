مدفيديف : وجهنا مع تركيا و إيران ” ضربة ساحقة للإرهابيين ” في سوريا

2 ديسمبر، 2017
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قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، الجمعة، أن جهود روسيا وتركيا وإيران وجهت لـ”الإرهابيين” في سوريا ضربة ساحقة.

وأوضح مديفيدف ، خلال اجتماع مجلس رؤساء وزراء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سوتشي، أن الدول الثلاث وجهت ضربات ساحقة “للجماعات الإرهابية”، ولكن الخطر يبقى موجوداً،بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف رئيس الوزراء الروسي: “بفضل جهودنا، وأيضاً جهود شركائنا من إيران وتركيا، والأطراف المعنية الأخرى، تم توجيه ضربة ساحقة للإرهابيين”.

إلا أنه أكد، في الوقت نفسه، أن خطر “داعش”، يبقى موجوداً، مضيفاً “علينا بالطبع أن نعمل لمواجهة ذلك”. (DPA)

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3 آراء على “مدفيديف : وجهنا مع تركيا و إيران ” ضربة ساحقة للإرهابيين ” في سوريا”

  1. خطر داعش لم ينتهِ ولن ينتهِ وسيبقى هذا الاسم شماعة تعلق عليها دول مارقة وانظمة سافلة كل اخطائها عليها وسيظل هذا الاسم مظلة تغطي سرقات ونهب اموال وموارد للدول التي انشأتها واعلنت الحرب على من تريد تحت اسم محاربتها
    فيا سيد مدفيدف انت وشركائك المفترضين لم تسحقوا الارهاب وانما دمرتم بلدا وشردتم شعبا وستبقى داعش رهن اشارتكم وتخرجونها من جرابكم الذي يحوي الكثير ولكن انسب محتوياته لكم ولجميع اعداء الامتين العربية والاسلامية هي داعش

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  2. إيران و روسيا لا أخلاق لديهم . ليصنفو السيء و الجيد فمن يقصف بالبرامية . لايفرق عنده بين السيء و الجيد.
    إيران و روسيا . ارتكبو جرائم بحق الإنسانية.

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  3. فيتو الكيماوي . يكشف أن روسيا دولة غير قانونية . ووجودها صدفة غريبة بين الدول

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