مدفيديف : وجهنا مع تركيا و إيران ” ضربة ساحقة للإرهابيين ” في سوريا

مدفيديف : وجهنا مع تركيا و إيران ” ضربة ساحقة للإرهابيين ” في سوريا

قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، الجمعة، أن جهود روسيا وتركيا وإيران وجهت لـ”الإرهابيين” في سوريا ضربة ساحقة.

وأوضح مديفيدف ، خلال اجتماع مجلس رؤساء وزراء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سوتشي، أن الدول الثلاث وجهت ضربات ساحقة “للجماعات الإرهابية”، ولكن الخطر يبقى موجوداً،بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف رئيس الوزراء الروسي: “بفضل جهودنا، وأيضاً جهود شركائنا من إيران وتركيا، والأطراف المعنية الأخرى، تم توجيه ضربة ساحقة للإرهابيين”.

إلا أنه أكد، في الوقت نفسه، أن خطر “داعش”، يبقى موجوداً، مضيفاً “علينا بالطبع أن نعمل لمواجهة ذلك”. (DPA)