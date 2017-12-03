المغنية الأمريكية ماريا كاري تسوي خلافها مع خطيبها السابق بملايين الدولارات

بعد صراع طويل بين المغنية الأمريكية الشهيرة #ماريا_كاري ، وخطيبها السابق الملياردير جيمس بيكر، توصل الطرفان إلى حل، اعتبر فضا للنقاش القضائي الطويل بينهما.

ووفق ما نقلت صحيفة القدس العربي عن شبكة “إنترتايمنت تونايت”، فإن النجمة الأمريكية البالغة من العمر 47 عاما، حصلت على ملايين الدولارات من بيكر بعد انفصالها عنه في شهر تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي.

وأكد مصدر مقرب من الطرفين، أن كاري حاولت الحصول على 50 مليون دولار تعويضا عن إزعاجه لها عقب افتراقهما، لكنهما تفاوضا على المبلغ. وبرغم أن حجم التسوية النهائي غير معروف، فقد احتفظت كاري بخاتم الزفاف الذي يصل ثمنه إلى 10 ملايين دولار.