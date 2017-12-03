بسبب خلاف على قطعة أرض .. حماة : عم يفرغ مخزن بندقيته على ابني شقيقه فيقتلهما و يصيب آخرين !

بسبب خلاف على قطعة أرض .. حماة : عم يفرغ مخزن بندقيته على ابني شقيقه فيقتلهما و يصيب آخرين !

ضجت صفحات وشبكات إخبارية موالية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر مقتل شقيقين على يد عمهما، الخميس، بسبب خلاف على قطعة أرض، في مدينة سلحب، بريف حماة الغربي.

وقام المدعو “حسن عزو سليمان”، من قرية الصفصافة، بإفراغ مخزن كامل من بندقيته الحربية، على ابني شقيقه “بلال وجلال سليمان”، ما أدى لوفاتهما على الفور.

وأصيب بإطلاق النار كل من “أم حسن”، والشاب حسين علي أمون، صادف وجودهما في المكان الذي تم إطلاق النار فيه.

وتم إلقاء القبض على الجاني، فيما تم تحويل الجرحى لتلقي العلاج، دون الكشف عن مدى خطورة إصابتيهما.