تركيا : مواطنون ينهالون بالضرب على شاب تحرش بطفلة سورية و يسلمونه للشرطة ( فيديو )

سلم مواطنون أتراك، بمدينة شانلي أورفا شاباً سورياً للشرطة، بعد أن انهالوا عليه بالضرب، بسبب تحرشه جنسياً بطفلة سورية.

وقالت صحيفة “جمهورييت” التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت مساء الخميس (30/11)، وبحسب الادعاء فقد نجح الشاب السوري (20 عاماً)، بخداع طفلة سورية (12 عاماً)، تعمل ببيع المناديل، واستدرجها إلى أحد الشوارع المظلمة، وقام بالتحرش بها.

وأضافت الصحيفة أن عدداً من الأتراك شاهدوا حادثة التحرش بأعينهم، فقاموا بالهجوم على الشاب السوري، و أشبعوه ضرباً قبل أن يسلموه للشرطة، كما تم إيصال الطفلة إلى عائلتها.