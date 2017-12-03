تركيا : مواطنون ينهالون بالضرب على شاب تحرش بطفلة سورية و يسلمونه للشرطة ( فيديو )

3 ديسمبر، 2017
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سلم مواطنون أتراك، بمدينة شانلي أورفا شاباً سورياً للشرطة، بعد أن انهالوا عليه بالضرب، بسبب تحرشه جنسياً بطفلة سورية.

وقالت صحيفة “جمهورييت” التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت مساء الخميس (30/11)، وبحسب الادعاء فقد نجح الشاب السوري (20 عاماً)، بخداع طفلة سورية (12 عاماً)، تعمل ببيع المناديل، واستدرجها إلى أحد الشوارع المظلمة، وقام بالتحرش بها.

وأضافت الصحيفة أن عدداً من الأتراك شاهدوا حادثة التحرش بأعينهم، فقاموا بالهجوم على الشاب السوري، و أشبعوه ضرباً قبل أن يسلموه للشرطة، كما تم إيصال الطفلة إلى عائلتها.

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رأي واحد على “تركيا : مواطنون ينهالون بالضرب على شاب تحرش بطفلة سورية و يسلمونه للشرطة ( فيديو )”

  1. لك بس بدي افهم شو صااير بشعبنا ليييييييييييييش هيييييييييييك الاكثرية صايرين م ن …ي ك ( حاشا القلة القليلة اللي بتخاف الله ) يلعن اخت هالقصة وبعدين مع هالفضايح لك شو كنا بسوريا عايشين بصحراء مافي بنات مثلا كنا نسمع كل شهر فضيحة هلأ صرنا نسمع باليوم مية فضيحة ياااااااااااربي شو صاير بالعقوول مالقى غير طفلة صغيرة مسكينة وكمان بنت بلدك بدك تستوطي حيطها يلعن شرفك ع ر ص اذا في شرف

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