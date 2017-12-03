” وطنك مستقبلك الآن ” .. ألمانيا : الكشف عن تفاصيل دعم مالي جديد لتسهيل عودة اللاجئين لبلدانهم

كشفت وزارة الداخلية الألمانية عن دعم مالي جديد يوسع من نطاق برنامج دعم وتسهيل عودة اللاجئين، إذ يمكن للعائلات الحصول على مبالغ مالية تصل لثلاثة آلاف يورو (الحد الأقصى للأفراد ألف يورو)، للمساعدة في دفع الإيجار أو أعمال تجديد المسكن وذلك ضمن برنامج “وطنك مستقبلك، الآن”.

من جهته ناشد وزير الداخلية توماس دي ميزير، المعنيين بالأمر، الاستفادة من هذا العرض، وقال الوزير في تصريحات لصحيفة “بيلد آم زونتاغ” الألمانية: “إذا قررتم العودة طواعية حتى نهاية شباط/فبراير، فسيمكنك الحصول على مساعدة لتأمين مسكن خلال الشهور الـ12 الأولى في وطنكم، بالإضافة إلى مساعدة بدء حياة جديدة”، وأشار الوزير إلى وجود آفاق ومستقبل في الوطن الأم، مؤكدا على دعم بلاده للمقبلين على هذه الخطوة.

ووفقا لبيانات “بيلد آم زونتاغ”، فإن عدد المستفيدين من برنامج دعم عودة اللاجئين، بلغ 8639 شخصا فقط في الفترة بين شباط/فبراير و تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وأضافت الصحيفة أن هناك نحو 115 ألف طالب لجوء تم رفض طلباتهم، يعيشون في ألمانيا حاليا، من بينهم نحو 80 ألف حصلوا على حق إقامة مؤقت لحين البت في طلباتهم مرة أخرى بالإضافة إلى 35 ألف قرار ترحيل.

وتقوم السلطات الألمانية منذ سنوات بدعم من يقرر طواعية العودة لبلاده، ولا ينطبق هذا على من رفضت طلباتهم فحسب، بل يشمل أيضا من يقرر العودة طواعية أثناء إجراءات طلب اللجوء. (Deutsche Welle)