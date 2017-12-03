” يصنع من الفسيخ شربات ” .. صحيفة مصرية تلتقي ” أشهر شيف سوري في المنيا ” ( صور )

أجرت صحيفة “اليوم السابع” المصرية، لقاء مع الشاب السوري محمد يزن، الذي نال شهرة كبيرة في محافظة المنيا، وبات “أشهر شيف سوري فيها”.

يزن المشهور بأبي يزن قال للصحيفة: “خرجت من سوريا منذ 5 سنوات، قاصداً مصر سعياً خلف لقمة العيش، بعد أن تقطعت بي السبل فى بلادي سوريا، وأصبحت بلا عمل، وشعرت بأنني عبء ثقيلٌ على أسرتي، كان عمري فى ذلك الوقت 17 عاماً، قررت أن آتي لمصر واعمل بها ولم يكن لي أصدقاء بها ولا إقامة”.

الشاب السوي الذي امتدح كرم المصريين وترحابهم بالسوريين، قال إنه بداية فكر بالعمل في أحد المطاعم في القاهرة، ثم قرر النزول إلى محافظة المنيا، حيث افتتح مطعم سوريا برفقة أحد الأشخاص، إلا أنه بعد فترة قرر العودة للقاهرة، قبل أن يعود مجدداً للمنيا لافتتاح مطعم آخر.

وقال محمد: “كان لابد أن نختار اسماً للمطعم غير اسم سوريا، ولذلك أطلقنا عليه اسم (طربوش للمأكولات السورية)، وبعد إنشاء المطعم بعدة أيام، بدأت الزبائن تقبل علينا، وأصبح المطعم أشهر المطاعم فى المنيا، وأنا أشهر شيف فى المحافظة، وقال الزبائن إنني أستطيع أن أصنع من الفسيخ شربات”.

وأوضح محمد: “أن العمل فى مصر ليس صعباً لهذه الدرجة، ولكن علينا فقط أن نكون متميزين ونختار ما يحبه المواطن”.

وأضاف: “أشعر بالحزن على الشباب الذي ينتظر وظيفة حكومية، فقد تكسب المال الكثير من مشروع صغير، وسوف تحقق نجاح كبيراً به”.

وختم محمد قائلاً: “أتمنى العودة لأحضان بلادي وأسرتي، رغم أني لا أشعر بالغربة في مصر، وأشعر بأنني في بلدي، لكن حنيني للوطن أصبح كبيراً، وحزني عليه كبيراً، وأتمنى أن يعود الاستقرار من جديد لسوريا، حتى يعود شبابها إليها”.