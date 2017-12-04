ألمانيا : قس يعترف باستغلاله جنسياً للاجئ سوري انتحر لاحقاً !

اعترف قس كاثوليكي برسالة على العلن إلى مجتمع الرعية بمدينة كيرن، غربي ألمانيا، بإقامته علاقة حميمية مع لاجئ سوري، انتحر عام 2016.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية، الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن القس هيريبرت بارتسين، اعترف أنه أجرى اتصالات حميمية مع لاجئ سوري يبلغ من العمر 23 عاماً، والذي انتحر في وقت لاحق.

وكتب القس في رسالته: “لقد نتج الأمر في نهاية المطاف إلى ألفة جسدية لم تكن مناسبة لذلك الوضع وتم استغلال علاقة الثقة بطريقة غير ملائمة”.

وأوضحت الصحيفة أنه في أوائل كانون الأول عام 2016، قدم اللاجئ السوري شكوى ضد القس، لكن السبب لم يكن واضحاً بالضبط،، فقام الإدعاء بإغلاق الدعوى.

وفي التاسع من كانون الأول عام 2016، صدمت سيارة الشاب السوري، وتوفي في المستشفى، حيث قالت الصحيفة أن اللاجئ توجه فجأة من الرصيف إلى الشارع، ولم يتمكن السائق (35 عاماً) تجنب الاصطدام.

وبحسب الصحيفة فإن سبب انتحار اللاجئ السوري لم يعرف ما إذا كان مرتبطاً بالقس، أو نتيجة لتجارب حرب مؤلمة في بلده، ومنذ وفاة السوري، كان القس في إجازة مرضية، كما استقال من منصبه، دون إيجاد خليفة له بعد.

المصدر : BILD