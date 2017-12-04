ألمانيا : وفاة لص متأثراً بجراحه التي تعرض لها على يد صاحب المنزل الذي حاول سرقته

ألمانيا : وفاة لص متأثراً بجراحه التي تعرض لها على يد صاحب المنزل الذي حاول سرقته

توفي شاب متأثراً بجراح أصيب بها بعد نزاع مع صاحب أحد المنازل، أثناء دخوله خلسة إليه، في مدينة فايلبورغ، بولاية هيسن، غربي ألمانيا.

وقالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه وفقاً للنتائج الأولية فإن الشرطة والمدعي العام قالا إن الشاب حاول مع آخرين، الخميس الماضي، اختراق نافذة إحدى الشقق، وأوضحوا أن عدد الرجال كان غير معروف.

وأضافت أن صاحب الشقة (22 عاماً)، كان داخل شقته، وقد لاحظ حركة دخول بعض الرجال إليه فقام بالاتصال بالشرطة فوراً.

وقالت الشرطة إن صاحب الشقة تعارك مع الشاب اللص البالغ من العمر عشرين عاماً، وأصابه بسكين خلال النزاع، وبعد ذلك قام بالاتصال بالإسعاف، فيما أتت الشرطة واعتقلته دون أن يبدي أية مقاومة.

وختمت الصحيفة بالقول إن الشاب، البالغ من العمر 23 عاماً، لم يصدر بحقه أمر بالاعتقال لانه كان يدافع عن نفسه، مشيرة إلى أن الشاب الآخر توفي متأثراً بجراحه.