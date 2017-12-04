السعودية : عرض أزياء رافق افتتاح أكاديمية للتجميل بالرياض يثير ضجة ( فيديو )

أثارت مقاطع فيديو لعرض أزياء نسائي قال مغردون إنه في العاصمة السعودية الرياض، رافق افتتاح أكاديمية للتجميل الأسبوع الماضي، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الفيديوهات المتداولة، ظهرت النساء في هذا العرض وهن لا يرتدين الحجاب على رؤوسهن فيما ارتدى بعضهن بناطيل ضيقة، ما أثار غضب بعض النشطاء على تويتر.

وقد استنكر غسان أحمد السليمان، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومستشار وزارة التجارة والاستثمار، ما رافق افتتاح أكاديمية نضرة للتجميل الأربعاء الماضي، واصفاً ما جرى بأنه لا يمثل تقاليد المملكة الإسلامية، مشيراً الى أن العرض المقدم لم يكن للهيئة علم به. (CNN)

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