توقيف هندي بسبب رائحة جواربه الكريهة !

أوقفت الشرطة الهندية رجلاً، أثارت رائحة جواربه الكريهة انزعاج ركاب حافلة، ما أدى الى مواجهة كبيرة أرغمت السائق على التوقف، بحسب ما أفاد ضابط في الشرطة.

ولفتت الشرطة إلى أن الرجل خلع حذاءه وجواربه داخل حافلة كانت في رحلة من ولاية هيماشال براديش في جبال هملايا إلى العاصمة الهندية نيودلهي ووضعها في الممر المركزي.

وقد احتج ركاب آخرون على هذا الأمر وطلبوا من الرجل إبعاد الجوارب أو رميها خارجاً، وفق ما ذكرت صحيفة القدس العربي، غير أن الرجل رفض ما تسبب بمواجهة محتدمة في الداخل، أرغم سائق الحافلة على التوقف أمام مركز للشرطة في مقاطعة اونا في ولاية هيماشال براديش.

وقال قائد شرطة اونا سانجيف غاندي، إن السائق أوقف الحافلة مرات عدة بسبب الفوضى العارمة الناجمة عن انزعاج الركاب من الرائحة قبل الوصول إلى مركز الشرطة، وأوقف الرجل بتهمة التسبب بإزعاج عام قبل إطلاق سراحه بكفالة بحسب غاندي.

وأشار غاندي إلى أن الرجل أطلق تهديدات للركاب الآخرين وتسبب بإزعاج في مركز الشرطة، وتقدم الرجل بدوره بشكوى ضد ركاب الحافلة الآخرين والسائق بتهمة ممارسة مضايقات في حقه كما شدد على أن جواربه لم تكن تصدر أي روائح كريهة بحسب المسؤول في الشرطة.

وأفادت الشرطة أن الرجل غادر المنطقة على متن حافلة أخرى غداة هذه الحادثة.