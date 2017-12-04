دمشق : عائلات تلجأ لـ ” السكن المشترك ” بسبب الارتفاع الكبير بأسعار الإيجار

بات السكن المشترك (أكثر من عائلة في شقة)، ملجاً للعديد من العائلات بريف دمشق الجنوبي، مع ارتفاع أسعار الإيجار، بسبب الازدياد الكبير في عدد السكان، مع قلة المنازل المعروضة للإيجار.

وذكرت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، إن المنطقة الجنوبية في ريف دمشق عموماً، وفي قطنا وجديدة عرطوز خصوصاً، تشهد حركة كبيرة في سوق الإيجار، الذي تشهد أسعاره ارتفاعاً مخيفاً.

المستأجرون في المنطقة القريبة من العاصمة دمشق، معظمهم موظفون لا تتجاوز رواتبهم ثلاثين ألف ليرة سورية شهرياً، بينما يتجاوز إيجار بعض الشقق حاجز 100 ألف ليرة سورية.

ومما يزيد من صعوبة إيجاد شقة، الشروط الكثيرة التي بات أصحاب المنازل يطلبونها، ومنها عدم القبول بالدفع شهرياً، وإنما الدفع مسبقاً وحسب مدة العقد، فالذي يستأجر لثلاثة أشهر يدفع عن تلك المدة، وكذلك الحال لمن يستأجر لستة أشهر، علماً أن معظم أصحاب المساكن يفضلون العقود القصيرة، للبحث عن زبون أو مستأجر يدفع أكثر.

وبحسب الصحيفة، فإن “الإيجارات لم تكن مرتفعة بهذا الشكل، ففي بداية الأزمة كان يمكن للمستأجر أن يجد منزلاً من غرفة ومنتفعات بمبلغ خمسة آلاف ليرة سورية أو أقل، لكن اليوم بات من المستحيل إيجاد منزل بهذا الأجار”.

وأضافت الصحيفة: “أحد المستأجرين من أبناء محافظة إدلب، قال إن صاحب المنزل الذي أجره إياه بخمسة آلاف ليرة، بات اليوم يطلب خمسين ألف ليرة، تحت التهديد بالطرد، علماً أن راتبه الشهري لا يتجاوز 30 ألف ليرة”.