زعيم الحوثيين : يوم مقتل علي عبد الله صالح ” استثنائي و تاريخي “

زعيم الحوثيين : يوم مقتل علي عبد الله صالح ” استثنائي و تاريخي “

ألقى عبد الملك الحوثي، زعيم حركة أنصار الله الحوثية خطابا اليوم وصف فيه “يوم مقتل (الرئيس السابق علي عبد الله) صالح بأنه استثنائي وتاريخي”.

وأضاف الحوثي أن ما وصفها بـ “المؤامرة الخارجية” أحبطت في ثلاثة أيام.

كما تعهد زعيم الحوثيين بالحفاظ على النظام الجمهوري في اليمن، وذلك في رد على ما يشاع حول نية المتمردين إعادة نظام الإمامة إلى اليمن. (AFP)