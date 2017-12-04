عارضة أزياء كندية تضطر لاقتلاع عينها بعد وشمها

تعرضت عارضة أزياء كندية للعمى الجزئي في إحدى عينيها بعد محاولة وشمها، ما قد يضطرها لعملية استئصال العين كليا، وقبل شهرين، قررت كات غالينجر (24 عاما) من أوتاوا في كندا، وشم بياض العين بنوع من الصباغ.

وبعد ساعات فقط من حقن الحبر الأرجواني في عينها اليسرى، بدأت المادة بالتسرب إلى الخارج وتورمت عينها، ما تسبب بفقدانها الرؤية جزئيا، بحسب قناة روسيا اليوم، والآن، كشفت العارضة كات عبر موقع فيسبوك عن ألمها الشديد، وقالت إنها قد تحتاج إلى إزالة مقلة العين. وقالت كات موضحة: “لا أستطيع فتح عيني على الإطلاق دون بذل جهد كبير، وأنا على وشك إزالتها”.

كما تحدثت الشابة بصراحة عن آثار الوشم على صحتها النفسية، موضحة أنها تعرضت منذ ذلك الحين للاكتئاب الشديد وفقدان الوزن.

ونتيجة لقصة غالينجر المأساوية، تقدم أطباء العيون في أونتاريو (EPSO)، بالتماس إلى حكومة المقاطعة من أجل جعل وشم العين أمرا غير قانوني.