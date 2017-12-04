قناص أم تفجير ؟ .. اليمن : مقتل علي عبد الله صالح على يد الحوثيين ( صور )
↓ العربية : مسؤول بحزب المؤتمر يؤكد خبر مقتل علي عبد الله صالح ويطالب أنصاره بمقاومة ميليشيات الحوثي
↓ مسؤول بحزب المؤتمر: تحالف دعم الشرعية أنقذ هادي من مصير مماثل لمصير صالح (العربية)
↓ مسؤول بحزب المؤتمر: أطالب اليمنيين بالنزول للشارع والانتفاض ضد ميليشيات الحوثيين (العربية)
↓ مصادر بحزب المؤتمر: صالح قتل برصاص قناصة وليس في تفجير (العربية)
↓ قيادي بحزب المؤتمر: مسلحو #الحوثي أوقفوا موكب #صالح أثناء توجهه إلى سنحان مسقط رأسه (الجزيرة)
↓ قيادي بحزب المؤتمر: #علي_صالح قتل رميا بالرصاص من قبل مسلحي #الحوثي جنوب #صنعاء (الجزيرة)
↓ سكاي نيوز : غموض مصير عارف زوكا أمين عام حزب المؤتمر الشعبي
↓ سكاي نيوز : غموض مصير قائد قوات المؤتمر الشعبي طارق صالح