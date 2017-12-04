قناص أم تفجير ؟ .. اليمن : مقتل علي عبد الله صالح على يد الحوثيين ( صور )

4 ديسمبر، 2017
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↓ العربية : مسؤول بحزب المؤتمر يؤكد خبر مقتل علي عبد الله صالح ويطالب أنصاره بمقاومة ميليشيات الحوثي

↓ مسؤول بحزب المؤتمر: تحالف دعم الشرعية أنقذ هادي من مصير مماثل لمصير صالح (العربية)

↓ مسؤول بحزب المؤتمر: أطالب اليمنيين بالنزول للشارع والانتفاض ضد ميليشيات الحوثيين (العربية)

↓ مصادر بحزب المؤتمر: صالح قتل برصاص قناصة وليس في تفجير (العربية)

↓ قيادي بحزب المؤتمر: مسلحو #الحوثي أوقفوا موكب #صالح أثناء توجهه إلى سنحان مسقط رأسه (الجزيرة)

↓ قيادي بحزب المؤتمر: #علي_صالح قتل رميا بالرصاص من قبل مسلحي #الحوثي جنوب #صنعاء (الجزيرة)

↓ سكاي نيوز : غموض مصير عارف زوكا أمين عام حزب المؤتمر الشعبي

↓ سكاي نيوز : غموض مصير قائد قوات المؤتمر الشعبي طارق صالح

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29 رأي على “قناص أم تفجير ؟ .. اليمن : مقتل علي عبد الله صالح على يد الحوثيين ( صور )”

    1. يا أسياد الفتنة والحقد الطائفي وتابعي عهر الخليج والسعودية والامارات، قمتم بمؤامرة للتضليل والكذب والخداع والوهم بأن الحوثيين هم الإرهاب وتناسيتم وأغمضتم عيونكم عن عهر وإرهاب السعودية والامارات في قتل شعب اليمن في اليوم ألف مرة…
      ما جمعكم إلا عدد وما كيدكم إلا بدد
      من إيران إلى العراق إلى لبنان إلى سورية
      قادمون إلى غرف التحرير يا أبناء هند وأبناء أبي جهل..

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    3. لسنا بحاجة لمثلك ليؤكد حقارة ودموية عصابات فارس فنحن نعرف هؤلاء القتلة ولكن هذا لن يدوم وستدفعون الثمن قريبا وغاليا وستلفظكم الانسانية لانكم خارجها ولانكم وحوش تحققون كل اهداف اعداء الامتين العربية والاسلامية
      ان اي عربي او مسلم يقف الى جانب عصابات فارس فهو خائن لدينه ووطنه وقوميته والان لا خيار لنا سوى التصدي لهذه الكلاب المسعورة

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    6. مقيم في طي………………………………..
      انت لقيط من ابناء المتعة الايرانية
      رح نشوف اخرك انت وكلبك فشار الكرررررررررررررررررر

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    7. ليش ما تقول مصير كل من استقوى بايران والشيعة على شعبه. صالح من اشد الناس عداءا لثورة لشعب اليمني. وتحالف مع الشيطان في سبيل قمع الحراك الثوري و البقاء في السلطة. رويدا رويدا وجد نفسه عبد عند الملالي و احقر من اصغر عبد من عبيدهم الحوثيين. الان سيقف بين يدي الملك الجبار، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون

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    12. هههههه ما هو سلم البلد و غدروه اذا مصير كل من يتحالف مع ايران الغدر و القتل و السلب و الاغتصاب و التشريد و الدمار و الأمراض و الجوع و الفقر و الحصار و العطش و الاذلال و الندم مزبوط؟

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  4. على التحالف العربي بقيادة السعودية احتلال اليمن الان بالكامل و الضرب بيد من حديد قبل فوات الاوان .

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  6. هاي نهاية كل كلب شرد شعبو
    وتحالف مع الكلاب الشيعة الانجاس على شعبو
    جهنم يا جردون
    وعقبال الكلب فشار

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  8. انتظروا فيديو فشارالفسد.. قريباً على الشاشة.. لسانه يتدلى.. ورأسه فعصته الصرامي :)

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  9. إلى جهنم ياعلي وكل واحد يخون المسلمين وينصر عميل ايرانيك كلاب إيران ياعلي صالح تفوعليك

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  11. بحفض القرد الى جهنم قناص ولا تفجير .. شو متوقعين إنّو يموت بين أيدين ربه وهو عّم يصلي؟ القاتل يقتل.. عقبال عند البقيه من خامنئي لروحاني لحسن اللَّات لبثار ولكل ابن مني&$@نكل بهل الشعوب المسكينه

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  12. ماذا اعلق على اي شيء كل الدنيا حروب وقتل ودمار وذمم فاسدة عملها الوحيد المادة(الفلوس) هل تعرفون اي بلد بالعالم يشعر بالطماءنينة واكوا شعب ينام من غير تفكير اوا قلق وخوف في ءءانن واحد حسبي الله ونعم الوكيل

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  15. طاغية كما القذافي و تشاوشيسكو و
    كان حليفا قويا للمجرم بشار…
    الدور القادم على رجل الكرسي

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  16. لقد بفى من حكام العرب الطواغيث الكثير
    هذا مصير كل من يظلم ويبيع الوطن ويقتل الشعب
    من اجل المنصب
    لم تنفعه لا ايران ولا غيرها

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