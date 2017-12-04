” ماكدونالدز ” تعتذر عن مطالبة مسلمة بخلع حجابها كي يسمح لها بالشراء ( فيديو )

قدمت سلسلة مطاعم ” #ماكدونالدز ” الأميركية للوجبات السريعة، اعتذاراً رسمياً بعد موجة غضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تداول مقطع مصور، أمس الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول 2017 ظهرت فيه فتاة مسلمة وهي تُمنع من دخول أحد فروعها في لندن بسبب حجابها.

وقالت متحدثة باسم الشركة، المالكة لواحدة من أكبر مطاعم الوجبات السريعة في العالم، إن “ماكدونالدز لا تطبق سياسة تقيد أو تمنع أي سيدة أو فتاة من ارتداء الحجاب أو أي ثوب ديني آخر من دخول مطاعمها”.

وأضافت في تصريح صحفي “نحن نرحب بالعملاء من جميع الديانات ونود الاعتذار عن هذا الموقف، لأن هذا الوضع لا ينبغي أن يحدث”.

وقالت: “إننا نأخذ هذه المسألة على محمل الجد ونتعامل مع هذه المسألة مع الأشخاص المعنيين”.

وانتشر بالأمس مقطع مصور يظهر فيه حارس أمن وهو يلح على الفتاة (19 عاماً) بأن تخلع حجابها وهو يمنعها من الدخول، وبحسب المقطع، رفضت الفتاة الطلب وقامت بتصوير الواقعة التي حدثت في شمال لندن بكاميرا هاتفها المحمول.

وقالت الفتاة التي رفضت ذكر اسمها لصحيفة غارديان البريطانية: “قلت لنفسي، ها هو الموقف يحدث لي!، فقد رأيت مثل هذه المواقف على الإنترنت، لكني لم أتخيل أنني سأتعرض لها في الواقع”. وأضافت “لن أذهب إلى ماكدونالدز مرة أخرى”.

وظهرت الفتاة في المقطع وهي ترد على الحارس قائلة: “أنا أرتدي هذا لأسباب دينية، ولا أخجل من ذلك وسأقف في الطابور لآخذ طعامي الذي أريده لأن هذا لا يصح”. ( Anadolu )