ملك السعودية يعفي مسؤولاً كبيراً بعد حضوره عرضاً للأزياء ( فيديو )

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا يقضي بإعفاء المستشار في وزارة التجارة والاستثمار، غسان بن أحمد السليمان، من منصبه على خلفية حضوره عرضا للأزياء.

ونص أمر العاهل السعودي على إعفاء السليمان من منصبه وتبليغ الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

وقالت صحيفة “سبق” السعودية إن هذا “الأمر الملكي الحازم” يأتي لتأييد “مدى حرص خادم الحرمين الشريفين… على عدم التجاوز فيما يمس الأمور الشرعية ورفضه أي مخالفات أو تجاوزات”.

وأوضحت الصحيفة أن القرار تم الإعلان عنه “بعد ساعات من تداول مقاطع فيديو، أظهرت حضور المستشار السليمان عرض أزياء خلال افتتاح أكاديمية للتجميل بالرياض، وما أعقبه من تصريح تلفزيوني، أشاد فيه بالفعاليات، قبل أن يناقض نفسه، ويظهر في تصريحات رسمية اليوم، يستنكر ما حدث”. (RT)