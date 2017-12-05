الرئيس الإيراني : اليمنيين سيجعلون “ المعتدين ” يندمون على أفعالهم

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء، أن اليمنيين سيجعلون “المعتدين” يندمون على أفعالهم، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، في وقت كثف التحالف العربي بقيادة السعودية غاراته على صنعاء.

وقال روحاني إن “اليمن سيحرر من أيدي المعتدين وشعب اليمن المخلص سيجعل المعتدين يندمون” على ما فعلوه، وذلك غداة مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على أيدي المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بعد أيام على انهيار تحالفهم معه. (AFP)