الرئيس الإيراني : اليمنيين سيجعلون “ المعتدين ” يندمون على أفعالهم

5 ديسمبر، 2017
1

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء، أن اليمنيين سيجعلون “المعتدين” يندمون على أفعالهم، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، في وقت كثف التحالف العربي بقيادة السعودية غاراته على صنعاء.

وقال روحاني إن “اليمن سيحرر من أيدي المعتدين وشعب اليمن المخلص سيجعل المعتدين يندمون” على ما فعلوه، وذلك غداة مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على أيدي المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بعد أيام على انهيار تحالفهم معه. (AFP)

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
الوسوم
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

رأي واحد على “الرئيس الإيراني : اليمنيين سيجعلون “ المعتدين ” يندمون على أفعالهم”

  1. مزبوط يا ابن الحرام صار علي صالح معتدي لانو خرج عن سيطرتكن بعد ما سلمكن البلد
    تتتتتتتتتففففففففههههههه

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.