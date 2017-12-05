أردوغان يحذر ترامب : القدس خط أحمر

5 ديسمبر، 2017
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حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب، من مغبة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشدداً على أن القدس “خط أحمر بالنسبة للمسلمين”.

وأضاف الرئيس التركي في كلمة له أمام كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، الثلاثاء، أن خطوة اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، قد تؤدي إلى قطع علاقات تركيا الدبلوماسية مع إسرائيل.

وتابع مشدداً: “أقول للسيد ترامب القدس خط أحمر بالنسبة للمسلمين. في حال جرى اتخاذ مثل هذه الخطوة سنعقد اجتماعاً لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول وسنحرك العالم الإسلامي من خلال فعاليات هامة”.

وفيما يخص اعترافات “طلال سلو” الناطق المنشق عن “قوات سوريا الديمقراطية”، قال أردوغان إن (تلك الاعترافات) توضّح بما لا يدع مجالاً للشك، ما قامت به الولايات المتحدة لحماية هذا التنظيم (ب ي د/بي كا كا).

وشدد أردوغان على أن تركيا ستقضي على امتدادات منظمة (بي كا كا) في سوريا تماماً، إن لم يكن اليوم فغداً.

وحول محاكمة رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا صراف في الولايات المتحدة، أوضح أردوغان أن “جلسات المحاكمة مسرحية هزلية تهدف لتشويه صورة بلدنا”، لافتاً إلى أن الشركات الأمريكية كانت سبّاقة في خرق عقوبات واشنطن ضد إيران. (ANADOLU)

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9 آراء على “أردوغان يحذر ترامب : القدس خط أحمر”

  3. زعيم الاخونجية يشتم ويهدد أميركا في النهار .. وينام مع أميركا في فراش واحد في الليل !!

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  4. ههههه شاطر .قبضاي على ترامب .ولكن جرذ وصرصور أمام المجرمين بوتين وبشار.نذكر قردو خان بالخطوط الحمر التي حذر منها في بداية الثورة السورية ثم عندما داس عليها وعليه بوتين وبشار وحسن نصر الشيطان عمل نفسه ميت

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  6. صح النوم يا عرب.
    صح النوم يا مسلمين.
    ترامب اعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل.
    امريكا اعترفت بالقدس عاصمة لاسرائيل.
    و الدول الغربية سحبت اعترافها من السلطة الفلسطينية و تعتبرها منذ اليوم مجرد منظمه.
    صح النوم يا من ملأتم جيوب الترامب بالمليارات التي كانت كافية لاطعام افريقيا لسنوات.
    يا من هديتم كلب الروم دولكم و اوطانكم لأجل عروشكم و كراسيكم الغانيه.
    صح النوم
    اذا كان ابأئكم لاعوا فلسطين فأنتم بعتم باقي بلا المسلمين.
    اليهود يستبيحون أرضكم و سمائكم و أنت نائموين
    صح النوم.

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