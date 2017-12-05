المحكمة العليا الأمريكية تسمح بتطبيق حظر ترامب السفر على مواطني 6 دول مسلمة

أهدت المحكمة العليا الأمريكية نصرا للرئيس دونالد ترامب، يوم الإثنين، بسماحها بدخول أحدث أمر له بخصوص حظر السفر على مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة حيز التنفيذ بشكل كامل حتى رغم استمرار طعون قضائية ضده في محاكم أقل درجة.

ووافقت المحكمة، التي رفض اثنان من قضاتها التسعة القرار، على طلب إدارته برفع إنذارين قضائيين فرضتهما محكمتان أقل درجة عرقلا جزئيا حظر السفر وهو ثالث نسخة من أمر لحظر السفر أصدره ترامب للمرة الأولى بعد أسبوع من توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني.

وكان ترامب بعد فترة قصيرة من توليه الرئاسة وقع على أمر تنفيذي يحظر مؤقتا دخول كل المهاجرين والزائرين من سبع دول غالبية سكانها من المسلمين إلى الولايات المتحدة. وتسبب القرار في فوضى بالمطارات ورفع قضايا عديدة مما دفع الإدارة الأمريكية في نهاية الأمر إلى استبداله بحظر آخر أضيق نطاقا إلى حد ما.

وعندما انتهى أجل الحظر الثاني في سبتمبر/ أيلول أصدر ترامب قرارا رئاسيا يفرض قيودا لأجل غير مسمى على السفر من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد وكوريا الشمالية كما منع دخول مسؤولين حكوميين محددين من فنزويلا.

وقالت الإدارة الأمريكية إنها وضعت القيود بعد مراجعة على نطاق عالمي لقدرة كل دولة على إصدار جوازات سفر موثوق بها ومدى قدرتها على تبادل البيانات مع الولايات المتحدة. (REUTERS)