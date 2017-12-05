تركيا : الشرطة تبحث عن سوري مشتبه بتهريبه كميات كبيرة و باهظة الثمن من ” سم أفاعي الكوبرا ” ! ( فيديو )

تبحث السلطات التركية عن شخص سوري، لاشتباهها بتهريبه كمية كبيرة من “سم أفاعي الكوبرا” باهظة الثمن، إلى تركيا، بهدف بيعها.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، يوم الجمعة الماضي (1/12)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن معلومات وصلت لشعبة مكافحة الجريمة المنظمة، بمدينة اسطنبول، تفيد بقيام أحد السوريين بتهريب كمية كبيرة من “سم أفاعي الكوبرا”، ودفنها بشارع سيليفركابو، بحي الفاتح، بانتظار الزبون.

وأضافت أن قوات الأمن راقبت المكان الذي دُفنت به المادة السامة على مدار يومين متواصلين، إلا أن عدم اقتراب أحد من المكان، اضطرهم في النهاية لمداهمته، وإخراج “سم الكوبرا” المدفون، حيث وجدت 123 أنبوبة زجاجية.

وسم الكوبرا الذي يستخدم في مجالات عدة في الطب والكيمياء يعتبر باهظ الثمن، وقُدر سعر الكمية، التي ضبطتها قوات الأمن، بـ 3 ملايين ليرة تركية، وتم تهريبه من سوريا إلى الأراضي التركية بحسب الصحيفة، وما تزال الشرطة تبحث عن سوري (لم تذكر اسمه)، للاشتباه بارتباطه بعملية تهريب هذه المادة السامة.