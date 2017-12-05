دمشق تهتز على وقع غارات إسرائيلية استهدفت بحوث بشار الأسد في جمرايا ( فيديو )

دمشق تهتز على وقع غارات إسرائيلية استهدفت بحوث بشار الأسد في جمرايا ( فيديو )

هزّت إنفجارات ضخمة منطقة جمرايا الواقعة قرب دمشق، قرابة منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، وسط أنباء عن قصف إسرائيلي جديد.

وقالت مصادر إخبارية نظامية وروسية إن صواريخ إسرائيلية استهدفت مركز بحوث تابع للنظام.

وأفادت قناة “روسيا اليوم” في نبأ عاجل أن “الدفاعات الجوية السورية تتصدى للصواريخ الإسرائيلية”، فيما أكدت قناة العالم الايرانية نقلا عن مراسلها أن “صواريخ صهيونية تستهدف مركز البحوث في جمرايا”.

متابعات

إعلام النظام : الانفجارات التي سمعت في دمشق مصدرها ريف دمشق (منطقة البحوث العلمية) وجمرايا

إعلام النظام : المضادات الجوية في ريف دمشق تتمكن من إسقاط هدف معادي دون معرفة الجسم إن كان طائرة أو صاروخ