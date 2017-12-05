لاريجاني : الوجود الأمريكي في سوريا غير شرعي و يوتر المنطقة

لاريجاني : الوجود الأمريكي في سوريا غير شرعي و يوتر المنطقة

اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علي لاريجاني أن الوجود الأمريكي في سوريا غير شرعي، ويوتر المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء النظام على لاريجاني قوله، خلال لقائه برئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشسلاف فولودين في موسكو إن “إيران وروسيا ذهبتا إلى سوريا بطلب من حكومتها لمحاربة الإرهاب، وتم إلحاق خسائر فادحة بإرهابيي داعش، لكن وجود الأمريكيين يعتبر غير شرعي إطلاقاً”.

وأضاف أن دولاً كثيرة جداً تقول إنها تحارب الإرهاب، لكن إيران وروسيا “أثبتتا ذلك على أرض الواقع، وتخططان لتعزيز التعاون في هذا المجال”.

وقال لاريجاني “إن السلوك العدواني الذي يمارسه كيان الاحتلال الاسرائيلي ضد سوريا، يؤثر سلباً على الوضع في منطقة الشرق الأوسط برمتها، ويخلق فيها المزيد من المشاكل”.