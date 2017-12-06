أردوغان : لن نتابع بصمت محاولات البعض في الولايات المتحدة إقامة دولة إرهابية بجانبنا

أردوغان : لن نتابع بصمت محاولات البعض في الولايات المتحدة إقامة دولة إرهابية بجانبنا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لن تسمح للولايات المتحدة بإقامة “دولة إرهابية” في شمال سوريا.

وقال أردوغان خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، يوم الثلاثاء: “نحن نرى خطة للولايات المتحدة موجهة ضدنا. وتجري هناك إقامة ممر إرهابي بشمال سوريا. ولماذا تصل أسلحة أمريكية إلى هناك في الوقت الذي لم يبق فيه “داعش” هناك؟ وضد من ستستخدم؟ ضد إيران أو تركيا أو روسيا؟”.

وتابع قائلا: “نحن لن نتابع بصمت محاولات البعض في الولايات المتحدة لإقامة دولة إرهابية بجانبنا”.

وأضاف أن تركيا “كانت تعمل بحذر لكي لا تتضرر القوى التي كانت تعتبرها أصدقاء لها” في سوريا، ولكن في وقت قريب هي ستقضي بالكامل على “الفروع السورية لمنظمة بي كا كا الإرهابية”. (RT)