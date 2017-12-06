ألمانيا : القبض على أوروبيين يتسولون مدعين أنهم ” لاجئون سوريون “

ألقت الشرطة الألمانية، في مدينة بالفه، القبض على رجل وفتاة يتسولون زاعمين أنهم لاجئون سوريون.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية محلية، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الرجل الروماني (42 عاماً) وابنته (16 عاماً) قبض عليهما يوم الأحد، خلال تسولهما في شارع “ميركشن شتراسه” في المدينة.

وقالت الشرطة إن الرجل والفتاة كانا يتسولان في عدة مواقع مختلفة، ويدعيان أنهما لاجئان سوريان يهدفان للحصول على المال لشراء تذكرة العودة إلى سوريا.

وتبين بعد القبض عليهما أنهما رومانيان، وكانت الشرطة تبحث عنهما سابقاً.