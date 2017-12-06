ألمانيا : ” حفل شواء ” لعائلة عربية ينتهي بكارثة استدعت تدخل الشرطة و الإطفاء

لم تمنع برودة الطقس في ألمانيا، عائلة مغربية من تنفيذ خططها لإقامة حفل شواء مع الأصدقاء، لكنهم غيروا الخطة بعض الشيء ليتم الشواء داخل المطبخ وليس في الهواء الطلق كما كان مخططا، الأمر الذي انتهى بالكثير من الضيوف في المستشفى.

ووفقا لصحيفة “بيلد”، فقد تعرض 11 شخصاً (بينهم ستة أطفال) للتسمم بمدينة “نوي-إيزينبورغ” الألمانية، بعدما أقامت عائلة مغربية حفل شواء داخل منزل صغير شارك فيه مجموعة من الضيوف، الذين تم نقل بعضهم للمستشفى بعد الانتشار السريع لبخار أول أوكسيد الكربون في المنزل الصغير.

وأوضحت الصحيفة أن العائلة المغربية دعت ضيوفا لحفل شواء نهاية الأسبوع الماضي، وبسبب تساقط الثلج خارجا والأحوال الجوية السيئة في هذه الفترة من السنة، وضعت العائلة شواية الفحم داخل المنزل من أجل شواء اللحم وتقديمه للضيوف.

وبعد فترة قصيرة بدأ الضيوف في السعال والشكوى من الدوار والصداع عقب الانتشار السريع لبخار أول أوكسيد الكربون، الذي يمكن أن يؤدي للموت، انتهى “حفل الشواء” بـ 11 حالة تسمم.

ووفقا للصحيفة فقد تدخلت الشرطة ورجال الإطفاء، بهدف احتواء الوضع بسرعة وإطفاء شواية الفحم وتهوية المنزل، فيما تم تسجيل دعوى ضد الأب بسبب إلحاق ضرر “خطير” بالغير. (Deutsche Welle)