ألمانيا : متجر للبضائع ” رخيصة الثمن ” يثير حفيظة المتاجر المجاورة في شتوتغارت !

أثار افتتاح متجر جديد في أحد أشهر شوارع التسوق، بمدينة شتوتغارت الألمانية، موجة امتعاض واستياء بين المنافسين المجاورين.

وقال موقع “شبيغل أونلاين“، الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن افتتاح مجمع تسوق “بريم مارك”، المعروف بأسعاره الرخيصة، لم يعجب أصحاب المتاجر الأخرى، في شارع كونيغز شتراسه، بمدينة شتوتغارت.

وأضاف الموقع أن عدداً كبيراً من الأشخاص يقومون بتنظيم أنفسهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليكونوا أول زبائن المتجر الجديد.

وقامت المحلات والمجمعات التسوقية الأخرى بالاحتجاج على افتتاح المركز على طريقتها، حيث قام متجر كاوف هاوس، وكافيه ميسيون سيبنوا، بوضع حاوية قمامة كبيرة أمام المتجر، وكتبوا عليها “بريم مارك في القمامة”.

وطالبت المبادرة الزبائن، برمي ما قاموا بالتسوق به من ملابس في القمامة، ووعد المنظمون بأن تذهب تلك الملابس للمحتاجين، بالإضافة للتبرع بثمن الملابس لمنظمات إنسانية.

وعلق “بريم مارك” على المبادرة بالقول إنه فخور كمتجر بتوفيره الموضة الأحدث لزبائنه، وبأسعار رخيصة.