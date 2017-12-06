إعلام النظام : إلقاء القبض على ” عصابة ” سرقت كميات ضخمة من الذهب و الأموال في دمشق ( صور )

إعلام النظام : إلقاء القبض على ” عصابة ” سرقت كميات ضخمة من الذهب و الأموال في دمشق ( صور )

قالت وسائل إعلام موالية، إن الشرطة ألقت القبض على عصابة تسرق الأموال والذهب، في دمشق.

ونقل الإعلام الموالي عن “وزارة الداخلية”، أنه “تم إلقاء القبض على (ض . ح) و بالتحقيق اعترف بإقدامه بالاشتراك مع شخص متواري على الدخول إلى منزل أحد المواطنين في جرمانا بدمشق وسرقة خزنة حديدية بضمنها مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، و إخفاء الخزنة ضمن منزل قيد الإنشاء، وقيامه بتسليم المسروقات والمصاغ الذهبي لشخص يدعى ( أ . د)”.

وأضافت الداخلية في بيانها: “تم استرداد الخزنة و مبلغ 16.8 مليون و 15 ليرة ذهبية و 9 أونصات ومصاغ ذهبي و عملات أجنبية، وما زالت التحقيات مستمرة”.