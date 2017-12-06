إعلام النظام : إلقاء القبض على ” عصابة ” سرقت كميات ضخمة من الذهب و الأموال في دمشق ( صور )

6 ديسمبر، 2017
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قالت وسائل إعلام موالية، إن الشرطة ألقت القبض على عصابة تسرق الأموال والذهب، في دمشق.

ونقل الإعلام الموالي عن “وزارة الداخلية”، أنه “تم إلقاء القبض على (ض . ح) و بالتحقيق اعترف بإقدامه بالاشتراك مع شخص متواري على الدخول إلى منزل أحد المواطنين في جرمانا بدمشق وسرقة خزنة حديدية بضمنها مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، و إخفاء الخزنة ضمن منزل قيد الإنشاء، وقيامه بتسليم المسروقات والمصاغ الذهبي لشخص يدعى ( أ . د)”.

وأضافت الداخلية في بيانها: “تم استرداد الخزنة و مبلغ 16.8 مليون و 15 ليرة ذهبية و 9 أونصات ومصاغ ذهبي و عملات أجنبية، وما زالت التحقيات مستمرة”.

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رأي واحد على “إعلام النظام : إلقاء القبض على ” عصابة ” سرقت كميات ضخمة من الذهب و الأموال في دمشق ( صور )”

  1. حاميها حراميها لم يتجرأو على فعل ذلك لو لا انهم على ثقة بان احد لم يلاحقهم وعلى فرض انهم القوا القبض على اللصوص للننتظر هل سيعيدون المبالغ لصاحبها ام سيتم مصادرة نصف او اكثر من المبلغ

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