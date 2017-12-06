امرأة أمريكية نظفت حقيبة زوجها .. فربحت مليون دولار في اليانصيب !

أثناء تنظيف حقيبة زوجها، أصيبت امرأة أمريكية بالصدمة الشديدة عندما عثرت على بطاقة #يانصيب ، تبين فيما بعد أنها بطاقة رابحة، بينما كانت روس غيبارا من منطقة أفالون بمدينة #تكساس ، تنظف حقيبة ظهر زوجها، فوجئت بوجود بطاقة يانصيب داخل الحقيبة.

وقالت روس إنها كانت تقيم مع زوجها في ولاية فيرجينيا أثناء عمله في مشروع للبناء، وأضافت، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “كنت أنظف حقيبة زوجي عندما عثرت على بطاقة اليانصيب، فأخذتها لزوجي الذي قال إن صديقاً له وضعها في حقيبته، وتبين أنها ربحت مليون دولار.”

وبحسب ما قالت روس لمسؤولي إدارة اليانصيب بولاية فيرجينيا، فإن زوجها لم يهتم لأمر البطاقة في بادئ الأمر لأنه اعتقد أنها دعابة من صديقه. وبعد أن تحققا من أمر البطاقة، تبين أن الزوجين ربحا مليون دولار أمريكي بالفعل.

ولم يفصح الزوجان عن خططهما المستقبلية، وكيفية استثمار الثروة الكبيرة التي هبطت عليهما فجأة.