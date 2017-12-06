للمرة الأولى .. انتحار موقوف في القصر العدلي بدمشق بعد إيقافه مع زوجته بتهمة ممارسة الدعارة

6 ديسمبر، 2017
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انتحر أحد السجناء في القصر العدلي بدمشق، عبر شنق نفسه بوشاح أدخله معه أثناء توقيفه، في حادثة هي الأولى من نوعها، بعد أن تم توقيفه مع زوجته بتهمة الدعارة.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، الإثنين، عن مصدر قضائي قوله، إن السجين طلب الذهاب إلى الحمام لقضاء حاجته، وبعد مضى فترة من الزمن استفقده حرس النظارة، ووجدوه مشنوقاً ومعلقاً في الحمام.

وأضاف المصدر أن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة ملابسات الواقعة، معرباً عن توقعه بأن الحادثة انتحار، بسبب إيقاف السجين بجرم الدعارة، وخشيته من البيئة التي ينتمي إليها.

وأوضح المصدر أن تلك الحوادث تدل على أن هؤلاء الأشخاص يعانون أمراضاً نفسية، ويتم التشديد عليهم أثناء توقيفهم بالسجن لضمان عدم ارتكابهم أعمالاً تضر بهم أو بغيرهم.

وأشار إلى وجود إهمال لدى حراس النظارة، خصوصاً في مسألة مراقبة ما يتم إدخاله إلى المساجين في النظارة كالوشاح الذي شنق نفسه به، والدخان ورباطات الأحذية، وغيرها من الأدوات.

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رأي واحد على “للمرة الأولى .. انتحار موقوف في القصر العدلي بدمشق بعد إيقافه مع زوجته بتهمة ممارسة الدعارة”

  1. بالقصر العدلي الله يعين الموقوفين بانتظار المحكمة لأن عصابات الشعار الفاسدة مثله تبتزهم تصور سندويشة فلافل ب ٥٠٠٠ ل.س هذا اذا ما سرق الفلوس وهرب الشرطي يلي يتطلب منه يجبلك سندويش هولاء تربية الفاسدة الكبير الشعار وقس على ذلك شرطي المرور اذا ما أعطيت بتكون مخالفات الله يستر ولسه الشعار وزير داخلية وهنن بسبب ٩٠ بالمئة من الأزمة جنن الشعب

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