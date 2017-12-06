زعيم المعارضة التركية يواصل ملاحقة الرئيس التركي بالأسئلة حول السوريين : بقي 20.5 مليار دولار .. أين هي و كيف أنفقتها !

كرر زعيم المعارضة التركية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشيدار أوغلو، سؤاله للرئيس التركي أردوغان، مطالباً إياه بتقديم توضيح حول المبالغ الضخمة التي صرح أنها أُنفقت على السوريين، رغم إجابة الرئيس التركي له الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أوغلو قوله، خلال كلمة ألقاها أمس الثلاثاء، في الصالة الرياضية بالعاصمة أنقرة، بمناسبة الذكرى الـ83 لمنح المرأة التركية حق الانتخاب: “ذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال أمام العالم أجمع “أنفقنا 30 مليار دولار على السوريين”، وأنا بدوري خرجت لأقول، الكثير من هؤلاء السوريين يعيشون في ظروف مزرية للغاية، الأطفال يعملون بالتسول، والنساء يبحثن بين القمامة، إذا أين أنفقت هذه المليارات، ومتى، وعلى من؟”.

وأضاف أوغلو، بحسب ما ترجم عكس السير: “خرج نائب رئيس مجلس الوزراء، رجب أكداغ، وأجاب عن سؤالي قائلاً “لقد أنشأنا طرقاً ليعبر من خلالها السوريون”، ليمنحه الله العقل والاتزان، هل تقصد بأنه لم يكن لدينا أية طرق في تركيا، وبدأنا بإنشائها فور وصول السوريين؟”.

وتابع: “أعطني جواباً صادقاً، تقول لي أنكم أنفقتم 30 مليار دولار لإنشاء الطرق، وأنا أقسم أنه من المستحيل إنفاق هكذا مبلغ على هذا الأمر”.

وعلق أوغلو على تصريح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والأرقام التي قدمها الأسبوع الماضي، بالقول: “الرئيس أردوغان قال إن خدمات منظمة الكوارث و طوارئ الحروب كلفت 2.3 مليار، في حين قدمت بلديات المحافظات ما قيمته 6 مليار، فيما قدرت خدمات المنظمات المدنية بقيمة 1.2 مليار دولار، المجموع 9.5 مليار دولار”.

وختم حديثه بتكرار السؤال: “بقي 20.5 مليار دولار، أين هذه النقود؟ عزيزي أردوغان أقبّل عينيك متسائلاً إلى الآن، هذه الـ 20 مليار دولار أين وعلى من أنفقتها؟”.

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